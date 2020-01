Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

Nel regno del Camoscio d'Abruzzo con Borghi d'Abruzzo

Escursione con Guida Coornata sulle tracce del Camoscio d'Abruzzo

Sabato 4 Gennaio 2020 dalle 09:30 alle 16:00

Trekking/Ciaspolata (a seconda dell'innevamento) su sentiero classificato E (escursionistico) di circa 9km per 600 metri di dislivello da coprire in circa 5-6h.

In collaborazione con il Parco Sirente Velino ed il progetto di conservazione europea del Camoscio d'Abruzzo Life Coornata



Nel Regno del Camoscio d'abruzzo, tra aquile e camosci

Bellissimo trekking che dal borgo di Rovere ci condurrà alle pendici del Monte Sirente fino al costone di Mandra Murata, residenza di un cospicuo numero di camosci appenninici. Trascorreremo la giornata sulle orme di questi stupendi animali e ci rifocilleremo sull'idilliaca radura che ospita il rifugio La Vecchia con fantastiche vedute sulle pareti di roccia regno delle aquile reali e dei camosci oltre che sull'intera catena del GranSasso.



Giornata dedicata alla scoperta e alla conoscenza di questo fantastico animale, che viene definito da molti come il Camoscio più bello del mondo, e del progetto Life Coornata che lo tutela.



Programma:

ritrovo ore 08.30 presso Rovere (AQ)

partenza escursione ore 9

rientro ore 16

al rientro sarà possibile vistare gratuitamente il museo del Camoscio d'Abruzzo a Rovere e l'area faunistica del Camoscio.



La guida si riserva di modificare o annullare l'evento a suo insindacabile giudizio per motivazioni di sicurezza e/o meteo, prenotazione obbligatoria entro il giorno prima dell'escursione.



Livello tecnico richiesto: E' richiesto un livello fisico medio per un escursione su sentieri comodi nel sottobosco senza particolari difficoltà tecniche.



Abbigliamento:

sono consigliati 1) indumenti per coprirsi in modo adeguato alla stagione, 2) una giacca antivento, 3) un antipioggia, 4) scarponcini adeguati al trekking, 5) zaino per portare accessori, almeno 1l d'acqua, pranzo al sacco.



La quota comprende:

-accompagnamento per tutta l'escursione di una Guida Ambientale Escursionistica iscritta ad Aigae e guida ufficiale del progetto Coornata del Parco Naturale Regionale Velino Sirente, fotografo premiato presso diversi concorsi internazionali e naturalista.



La quota NON comprende:

spese di spostamento da e fino alla partenza dell'escursione, pranzo.



Iscrizioni:

info e prenotazioni su maurocironi@hotmail.it o 3396931376 anche whatsapp



Dettagli

Quota escursione: adulti 15 euro

Durata escursione: 6ore circa

Periodo o data: 4 gennaio 2020

Location: Rovere

Categoria: Trekking, Fotografia, Camoscio, Animali



keywords:

escursione, fotografia, borgo, foresta, conservazione, life, pnrvs, sirente, parco naturale

Rocca di Mezzo 67048 Italy Luogo: Rovere (Aq)

Comuni: Rocca di Mezzo (AQ), Secinaro (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: Wilderness Abruzzo

Info Email: maurocironi@hotmail.it Info Line: 3396931376 L'AquilaWilderness Abruzzo

Tag: escursioni