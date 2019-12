Escursione e Pranzo Natalizio alle Pagliare di Tione

Escursione con pranzo natalizio ed al termine narrazione del piccolo borgo dimenticato delle Pagliare di Tione con laboratorio di riciclo creativo

Sabato 21 Dicembre 2019 dalle 09:00 alle 16:00

Escursione/ciaspolata (a seconda dell'innevamento) nella piana di Jano per ammirare la parete nord del Monte Sirente e scoprire la fauna (con un occhio di riguardo al lupo), visita guidata delle Pagliare e Pranzo con piccolo laboratorio di riciclo crativo a tema natalizio.



In collaborazione con l'associazione culturale "il melo di Nonno Dario": escursione con pranzo natalizio ed al termine narrazione del piccolo borgo dimenticato delle Pagliare di Tione con laboratorio di riciclo creativo.



Per questa uscita ci recheremo nel Parco Naturale Regionale Sirente Velino e più precisamente presso le Pagliare di Tione, piccolo agglomerato pastorale, che sarà la nostra base di partenza.



Da qui partirà la nostra escursione che si inoltrerà nel meraviglioso pianoro delle Pagliare prima di inoltrarsi nel fitto del bosco fino ad arrivare alle Pagliare di Fontecchio ed al loro lago, dove cercheremo segni della presenza del lupo che qui ha fissa dimora.

Al termine dell'escursione rientreremo alle Pagliare dove ci accoglieranno Fabio e Jessica dell'associazione culturale "il melo di nonno Dario" che ci narreranno storie di vita durante una passeggiata alla scoperta del borgo e ci condurranno presso una delle pagliare da loro ristrutturata dove avrà luogo il pranzo ed il laboratorio di riciclo crativo dove i partecipanti realizzeranno un piccolo addobbo natalizio da riportare a casa, il tutto in una location davvero da sogno.



Programma:

ritrovo ore 9.30 presso la piazza di Tione (Aq) dove ci raduneremo per salire alle Pagliare,

ore 10 partenza escursione.

ore 12.30 rientro alle pagliare e inizio visita guidata,

ore 14.30 laboratorio

ore 16.30 saluti

NB l'escursione sarà a cura della guida ambientale escursionistica al costo di 15 euro mentre il pranzo, il laboratorio e la visita narrata del borgo saranno a cura dell'associazione culturale "il melo di nonno Dario" al costo associativo di 15euro (la quota associativa garantisce l'iscrizione annuale, il pranzo e la visita guidata nonchè il diritto a partecipare ai successivi eventi dell'associazione con quote di partecipazione agevolate)



La guida si riserva di modificare o annullare l'evento a suo insindacabile giudizio per motivazioni di sicurezza e/o meteo, prenotazione obbligatoria entro giovedi 19 dicembre.



Livello tecnico richiesto: E' richiesto un livello fisico basilare per una facile escursione su sentieri comodi nel sottobosco senza particolari pendenze.



Equipaggiamento: Consigliata la torcia frontale o pila per il rientro alla macchina vista la scarsa illuminazione.



Abbigliamento:

sono consigliati 1) indumenti per coprirsi in modo adeguato alla stagione, 2) una giacca antivento, 3) un antipioggia, 4) scarponcini adeguati al trekking, 5) zaino per portare accessori, almeno 1l d'acqua, un binocolo-macchina fotografica.



Laboratorio: i partecipanti potranno contribuire portando con sé:

- bottiglie di plastica vuote, grandi e piccole

- gomitoli di lana avanzata

- tappi a corona usati

- tappi di sughero

- nastrini di recupero

- bacche, piccoli rami, pietre, raccolti durante l'escursione

- la propria fantasia.



La quota comprende:

-accompagnamento per tutta l'escursione di una Guida Ambientale Escursionistica iscritta ad Aigae e guida ufficiale del progetto Coornata del Parco Naturale Regionale Velino Sirente, fotografo premiato presso diversi concorsi internazionali e naturalista.



La quota NON comprende:

spese di spostamento da e fino alla partenza dell'escursione, il costo di 15euro per prendere parte al pranzo, al laboratorio e alla narrazione del borgo a cura dell'associazione "il melo di nonno Dario".



Iscrizioni:

info e prenotazioni su maurocironi@hotmail.it o 3396931376 anche whatsapp



Quota escursione: adulti 15euro, bambini sotto i 14 anni 10 euro

Quota pranzo: 15euro quota associativa da versare direttamente all'associazione culturale "il melo di nonno Dario"

N.B. chi si prenota per entrambe le attività avrà uno sconto ed in totale il prezzo sarà di 25 anzichè 30 euro a persona!



N° minimo partecipanti: 10

N° massimo partecipanti: 25

Durata escursione: 3ore circa a/r

Distanza: 6km circa a/r

Dislivello: 150metri circa

Difficoltà sentiero: E (escursionistico)

Periodo o data: 21 dicembre

Location: Pagliare di Tione

Categoria: Trekking, Fotografia, Degustazione, Animali, Pranzo, Natale, Inverno, laboratorio



Chi è "Il melo di Nonno Dario":

L'Associazione Culturale "Il Melo Di Nonno Dario" è una libera associazione di fatto, senza scopo di lucro e apolitica.

Lo scopo principale dell'Associazione è la promozione sociale e lo sviluppo della socialità attraverso la diffusione e la promozione della cultura, delle tradizioni, dell'enogastronomia, della storia, dell'immagine dei prodotti tipici, organizzando manifestazioni, festival, corsi di formazione, degustazioni e giornate a tema.

L'Associazione svolge, per i soci, prevalentemente attività all'aria aperta, valorizzando il territorio appartenente al Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, nello specifico l'area delle Pagliare di Tione, piccolo borgo rurale incontaminato in cui la natura è sovrana.

La quota associativa di 15euro garantisce la degustazione e la visita guidata oltre che un posto nell'associazione, che è sempre in cerca di soci operativi che abbiano voglia di partecipare alle attività per rendere sempre migliore questo splendido territorio.



EXTRA: per SOLI gruppi da 10 persone o superiori e con necessario preavviso è possibile pernottare alle Pagliare di Tione presso la struttura attrezzata dall'associazione "il Melo di Nonno Dario" con un contributo di 15 euro a persona che comprende pernotto e colazione del giorno dopo.



Tione degli Abruzzi 67020 Italy Comune: Tione degli Abruzzi (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: Abruzzo Wilderness

Info Email: maurocironi@hotmail.it Info Line: 3396931376 L'AquilaAbruzzo Wilderness

