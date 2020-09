Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

Castel di Ieri tra natura, arte, tradizioni e sapori locali

Venerdì 11 Settembre 2020

Appuntamento: ore 9.30 piazza della Chiesa - Castel di Ieri

Durata visita: 3 ore circa

Costo visita: € 15,00 a persona. Gratuito per i ragazzi al di sotto dei 14 anni solo se accompagnati.

N.B. L'escursione prevede al termine un aperitivo pranzato facoltativo, con un costo aggiuntivo di 5,00 a persona.

Castel di Ieri è un grazioso borgo di origine medievale ai piedi del Monte Sirente nella Conca Subequana. Andremo alla scoperta dei monumenti più caratteristici: il Tempio Italico del II sec. a.c., uno dei miglior esempio di architettura templare italica finora individuato in Abruzzo per il suo stato di conservazione; l'Eremo "Madonna di Pietrabona", complesso semirupestre immerso in un suggestivo boschetto di querce e noccioli chiamato "Bosco Sacro"; il borgo fortificato dominato da una torre di avvistamento. Cammineremo tra le vecchie stradine dell'abitato con le chiese, la torre duecentesca, l'antico forno comunale le usanze e le tradizioni di un tempo, concludendo con una degustazione guidata di prodotti locali alla scoperta dei sapori di una volta.

Per info e Prenotazioni: Pro Loco La Torre - Numero telefono: 3392114595 - E-mail: prolocolatorrecasteldiieri@gmail.com - Facebook: ProLoco "La Torre" - Castel Di Ieri

Castel di Ieri 67020 Italy Comune: Castel di Ieri (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo



Tag: escursioni