Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

Domenica 17 Luglio 2022 dalle 17:00 alle 19:30

Pomeriggio in leggerezza e, ai piedi del Sirente nel piccolo centro appenninico di Gagliano Aterno (AQ), dedicato a questo meraviglioso fiore, la lavanda una delle regine di questo mese. La lavanda, pianta comune e popolarissima oltre ad essere magica, é come le sue sorelle una pianta molto potente. Discorreremo su semplici ed efficaci utilizzi e non solo …

L'appuntamento era stabilito da mesi, ma data la situazione climatica la lavanda sará già sfiorita all'epoca; quindi, dopo aver realizzato l'anno scorso un fuso ed un oleolito, ci dedicheremo quest'anno alle ricette di un suo infuso a freddo e biscottini di solina e lavanda, che saranno anche la nostra merenda, e poi impareremo i suoi usi come incenso ed i suoi benefici per il nostro corpo, anima e casa.