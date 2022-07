Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

Da Domenica 3 Luglio a Venerdì 3 Giugno 2022 dalle 07:30 alle 16:00

Da Capo Pezza (1.534 metri s.l.m.) attraverseremo la faggeta fino alla Valle Cerchiata per poi risalire

Colle dell'Orso da dove già potremo vedere la vetta del Velino oltre al Vallone di Teve che lunghissimo scende verso Cartore.

Scenderemo al Colle del Bicchero per poi risalire alla Cima del Bicchero e poi all'ampio circo glaciale che si stende fra il Monte Cafornia ed il Monte Velino pe poi guadagnare la Vetta del Signore del Lago a 2479 m.s.l.m. per la lunga e faticosa cresta finale.

Il ritorno avverrà per lo stesso percorso fino al Colle dell'Orso per poi scendere verso i Piani di Pezza per la il catino glaciale di Valle Cerchiata.

Escursione lunga e faticosa ma la fatica è ben ricompensata dalla bellezza e particolarità degli ambienti percorsi ed allietata dalla miriade di fioriture dei colori più svariati che ornano le vallette ed i ghiaioni che percorreremo, in questo periodo i fiori ci accompagnano quasi fino in vetta con la presenza dell'Adonide Distorta..

Luogo di ritrovo: Municipio di Rocca di Mezzo ore 7.30