Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

Venerdì 8 Luglio 2022 dalle 16:30 alle 21:00

La stagione estiva ci regala la possibilità di godere della luce del sole fino a tardi.

In questi giorni, in cui il caldo confonde i pensieri e attenua ogni buon proposito, le ore della sera diventano piccoli tesori preziosi per riscoprire la natura e le sfumature dorate del tramonto.

La Serra di celano con la sua parete nord rocciosa a farci da sfondo ci guiderà verso il suo gemello minore: il monte Faito.

Aspetteremo insieme il tramonto cercando di osservare da lontano e senza disturbare il risveglio serale degli animali

Percorso di circa 8 km e 400 metri di dislivello