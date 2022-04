(Lurate Caccivio, 22 Apr 22) Il 22 aprile si celebra la Giornata della Terra, istituita nel 1970 e promossa da 193 Paesi delle Nazioni Unite.L'obiettivo della Giornata è sensibilizzare i cittadini del mondo sui temi dell'inquinamento di aria, acqua e suolo, sulla distruzione degli ecosistemi e la perdita di biodiversità e sull'esaurimento delle risorse non rinnovabili.

"Invest In Our Planet" (Investire nel nostro Pianeta) è il tema del 2022 annunciato dagli organizzatori di Earthday.org. L'Earth Day 2022 si concentra sull'accelerazione delle soluzioni per combattere il cambiamento climatico e per attivare tutti, governi, cittadini e imprese, a fare la propria parte.

Il Parco del Lura e il Parco Sorgenti del Torrente Lura ribadiscono l'importanza della Giornata coinvolgendo le scuole del territorio nel progetto di educazione ambientale "Valle del Torrente Lura – Uniti per Natura", che vede ogni anno la partecipazione di centinaia di classi alle attività dedicate alla tutela dell'acqua e della biodiversità, ai cambiamenti climatici e ai servizi ecosistemici.

Per raccontare quanto viene fatto nella Valle, in tema di educazione ambientale, comunicazione, salvaguardia e valorizzazione del territorio, sono nati, proprio in occasione dell'Earth Day 2021, i canali social Facebook e Instagram "Valle del Torrente Lura - Uniti per Natura".