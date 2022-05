(Lurate Caccivio, 09 Mag 22) Torna domenica 15 maggio la Giornata del Verde pulito nei Comuni del Parco Lura e del Parco Sorgenti del Torrente Lura, così come in tutta la Lombardia.

La giornata sarà un'occasione di cittadinanza attiva per conoscere meglio il territorio, imparando a prendersene cura.

Le foto scattate durante la giornata possono essere postate su Instagram usando #valletorrentelura

Le fotografie scattate durante l'iniziativa saranno pubblicate sui canali social della Valle: Instagram @valletorrentelura e facebook https://www.facebook.com/valletorrentelura/



La Giornata del Verde Pulito è stata istituita con la legge regionale 14/1991 ed è ormai un appuntamento tradizionale tra gli eventi che Regione Lombardia promuove ogni anno per informare, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sulle questioni ambientali.



Il programma prevede una serie di appuntamenti nei week end del 14-15 maggio e 21-22 maggio nei diversi Comuni dei due Parchi.

Si comincia sabato 14 alle ore 8.30 nel Comune di Uggiate Trevano; sabato 14 alle ore 14.00 a Faloppio. Domenica 15 alle ore 8.30, l'appuntamento è a Cassina Rizzardi, Montano Lucino, Cermenate, Olgiate Comasco, Rovello Porro, Albiolo e Lomazzo. Domenica 15 alle ore 9.00 a Bregnano, Cadorago, Saronno, Garbagnate Milanese, Lainate. Domenica 15 alle ore 14.00 nel Comune di Caronno Pertusella. Sabato 21 alle ore 8.30 nel Comune di Lurate Caccivio, alle ore 9.00 a Oltrona San Mamette. Domenica 22 alle ore 8.30 nel Comune di Guanzate.



Contatti per la giornata: Consorzio Parco del Lura, tel. 031 901491, info@parcolura.it

Sito web: www.parcolura.it. Ai partecipanti saranno forniti i materiali necessari all'attività e copertura assicurativa.

Per maggiori informazioni rivolgersi agli Uffici Comunali del proprio Comune.

consulta il programma