(Lurate Caccivio, 06 Mar 23) Camminata guidata alla scoperta dei sentieri del parco domenica 19 marzo 2023, mattina.
PUNTI DI RITROVO:
• ALBIOLO: PRESSO MUNICIPIO, VIA SAN FRANCESCO - ORE 9.00
• FALOPPIO: PRESSO CASCINA RONCONCELLO, VIA CAVALLINA - ORE 8.30
• LURATE CACCIVIO: PRESSO PIAZZA ALPINI - ORE 9.30
• MONTANO LUCINO: PRESSO AREA FIERE, VIA SANT'ANDREA - ORE 8.30
• OLTRONA SAN MAMETTE: PRESSO PIAZZA EUROPA - ORE 9.30
• VILLA GUARDIA: PRESSO SCUOLA PRIMARIA DON MILANI, VIA MATTEOTTI - ORE 8.30
ARRIVO PREVISTO ALLE 11.30 CIRCA PRESSO L'EX STAZIONE DELLA FERROVIA GRANDATE-MALNATE A OLGIATE COMASCO
RIENTRO LIBERO. INIZIATIVA GRATUITA. L'INIZIATIVA È CONFERMATA ANCHE IN CASO DI MALTEMPO
L'ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI PROVOCATI A PERSONE O COSE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
PER INFORMAZIONI EDUCAZIONEAMBIENTALE@KOINECOOPSOCIALE.IT - 3209572736