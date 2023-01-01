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Camminiamo Insieme domenica 19 marzo

Camminata guidata alla scoperta dei sentieri del parco

(Lurate Caccivio, 06 Mar 23) Camminata guidata alla scoperta dei sentieri del parco domenica 19 marzo 2023, mattina.

PUNTI DI RITROVO:

• ALBIOLO: PRESSO MUNICIPIO, VIA SAN FRANCESCO - ORE 9.00

• FALOPPIO: PRESSO CASCINA RONCONCELLO, VIA CAVALLINA - ORE 8.30

• LURATE CACCIVIO: PRESSO PIAZZA ALPINI - ORE 9.30

• MONTANO LUCINO: PRESSO AREA FIERE, VIA SANT'ANDREA - ORE 8.30

• OLTRONA SAN MAMETTE: PRESSO PIAZZA EUROPA - ORE 9.30

• VILLA GUARDIA: PRESSO SCUOLA PRIMARIA DON MILANI, VIA MATTEOTTI - ORE 8.30

ARRIVO PREVISTO ALLE 11.30 CIRCA PRESSO L'EX STAZIONE DELLA FERROVIA GRANDATE-MALNATE A OLGIATE COMASCO

RIENTRO LIBERO. INIZIATIVA GRATUITA. L'INIZIATIVA È CONFERMATA ANCHE IN CASO DI MALTEMPO

L'ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI PROVOCATI A PERSONE O COSE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

iscrizioni online

PER INFORMAZIONI EDUCAZIONEAMBIENTALE@KOINECOOPSOCIALE.IT - 3209572736

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