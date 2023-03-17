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Serata sulla realizzazione della mappa dei percorsi del Parco

Venerdì 17 marzo 2023 ore 21.00

(Lurate Caccivio, 10 Mar 23) IL TERRITORIO DEL PARCO SORGENTI DEL TORRENTE LURA: LA REALIZZAZIONE DELLA MAPPA DEI PERCORSI

PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE SPAZIO VOLTA 3, VIA A. VOLTA 3 - LURATE CACCIVIO

SERATA DEDICATA AL RACCONTO DEL LAVORO CHE HA PORTATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MAPPA DEL PARCO SORGENTI DEL TORRENTE LURA, CON I PERCORSI CICLO-PEDONALI, I PUNTI DI INTERESSE STORICI, NATURALISTICI, PAESAGGISTICI. SARA' PRESENTE PATRIZIO RIGODANZA DI INGENIA, CASA EDITRICE SPECIALIZZATA NELLA CARTOGRAFIA DELLE AREE PROTETTE.

ACCESSO LIBERO E GRATUITO
PER INFORMAZIONI EDUCAZIONEAMBIENTALE@KOINECOOPSOCIALE.IT - 3209572736

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