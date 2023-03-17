(Lurate Caccivio, 10 Mar 23) IL TERRITORIO DEL PARCO SORGENTI DEL TORRENTE LURA: LA REALIZZAZIONE DELLA MAPPA DEI PERCORSI
PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE SPAZIO VOLTA 3, VIA A. VOLTA 3 - LURATE CACCIVIO
SERATA DEDICATA AL RACCONTO DEL LAVORO CHE HA PORTATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MAPPA DEL PARCO SORGENTI DEL TORRENTE LURA, CON I PERCORSI CICLO-PEDONALI, I PUNTI DI INTERESSE STORICI, NATURALISTICI, PAESAGGISTICI. SARA' PRESENTE PATRIZIO RIGODANZA DI INGENIA, CASA EDITRICE SPECIALIZZATA NELLA CARTOGRAFIA DELLE AREE PROTETTE.
ACCESSO LIBERO E GRATUITO
PER INFORMAZIONI EDUCAZIONEAMBIENTALE@KOINECOOPSOCIALE.IT - 3209572736