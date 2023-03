Eventi di venerdì 17 marzo e domenica 19 marzo 2023

(Lurate Caccivio, 20 Mar 23)

150 persone hanno preso parte alla camminata lungo i sentieri del Parco Sorgenti del Torrente Lura e la ex ferrovia Grandate-Malnate che si è svolta domenica 19 marzo quando in occasione della presentazione della nuova mappa del Parco, presto in distribuzione, i Comuni del Parco (Albiolo, Faloppio, Lurate Caccivio, Montano Lucino, Olgiate Comasco, Oltrona San Mamette, Uggiate Trevano e Villa Guardia) e l'associazione Iubilantes hanno organizzato un'escursione guidata alla scoperta del territorio.

I gruppi, partiti dai diversi Comuni del Parco e accompagnati dalle guide locali e dagli educatori ambientali di cooperativa Koinè, sono confluiti all'ex stazione di Olgiate Comasco, dove è stato presentato dall'amministrazione comunale il piano di recupero e valorizzazione della struttura. Lungo il percorso è stato possibile vedere i luoghi di interesse naturalistico e storico del Parco e anche gli interventi di sistemazione dell'ex ferrovia, che stanno portando alla realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili.

La camminata è stata preceduta dalla presentazione della nuova mappa del Parco Sorgenti del Torrente Lura, che si è tenuta venerdì 17 sera presso la biblioteca comunale di Lurate Caccivio. La carta escursionistica affianca la mappa del Parco del Lura e permette così di avere una visione complessiva di tutti i percorsi pedonali e ciclabili della Valle del Torrente Lura. La mappa sarà presto in distribuzione presso i Comuni e le biblioteche.

I prossimi appuntamenti con le camminate nella Valle del Torrente Lura saranno domenica 26 marzo alle 14.30 a Caronno Pertusella e domenica 2 aprile alle 14.30 a Rovellasca.