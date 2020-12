Percorso partecipativo Parco dello Stirone e del Piacenziano

Disponibili i materiali degli ultimi due webinar

(Collecchio, 14 Dic 20) Sono disponibili i materiali scaturiti dai due webinar del Percorso partecipativo per la cura e la valorizzazione condivisa del Parco dello Stirone e del Piacenziano, del 5 novembre " CO-PROGETTIAMO UN NUOVO ACCESSO DA FIDENZA AL PARCO DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO" e del "14 novembre " OPEN SPACE TECHNOLOGY", Laboratorio per raccogliere e discutere proposte concrete per valorizzare il parco e rendere cittadini e abitanti, più che semplici visitatori, veri protagonisti.

E' disponibile anche il video del webinar!

Il progetto partecipativo è stato attivato grazie al sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n. 15/2018".