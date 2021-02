MuMAB. Museologia naturalistica: l'arte del raccontare.

Ultimo webinar mercoledì 10 febbraio dalle 17 alle 18

(Salsomaggiore Terme, 08 Feb 21) Con l'ultimo webinar termina il ciclo di incontri "10 milioni di anni, 10 esperti, 1 storia da raccontare" promossi dai Parchi del Ducato in collaborazione con il Comune di Salsomaggiore Terme e realizzati dal MuMAB - Museo Mare Antico e Biodiversità, nato nel Podere Millepioppi (loc. San Nicomede - Salsomaggiore Terme ) all'interno del Parco dello Stirone e del Piacenziano.

Mercoledì 10 febbraio dalle 17 alle 18 vi aspetta:

Museologia naturalistica. L'arte del raccontare.

Con la partecipazione di:

Davide Persico, ricercatore e docente di Paleobiologia e Museologia Naturalistica presso l'Università degli Studi di Parma.

Come può crescere un piccolo museo di provincia? Davide Persico ci racconta la storia del Museo di San Daniele Po. Come favorire il rapporto con le persone che portano reperti, come selezionare i materiali da esporre, come addestrare le guide a valorizzare i contenuti paleontologici, come affrontare gli aspetti della complessità organizzativa anche in questa fase Covid.

Per partecipare agli appuntamenti, che si svolgeranno online, basterà inviare una mail a info@millepioppi.it per ricevere il link alla trasmissione.