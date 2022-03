Un ecosistema da scoprire

Domenica 13 Marzo 2022

Camminare a inizio primavera per osservare le specie vegetali del sottobosco, nell'unico momento dell'anno in cui se ne possono vedere le fioriture. Questo permetterà di scoprire un ecosistema che raramente viene osservato, ne verranno spiegate le caratteristiche e le storie legate alle tradizioni di varie specie. Si incontreranno piante molto conosciute come viole e primule ma anche specie più rare come le pervinche.

L'itinerario si svolge quasi interamente all'interno del bosco in un sentiero parallelo al torrente Stirone. A circa metà percorso si incontra una piccola prateria xerofila con specie erbacee differenti da quelle incontrate nel sottobosco, adattate a terreni aridi. L'ultimo tratto è caratterizzato da un bosco più fitto con terreni decisamente più umidi in cui sono presenti anche piante come le felci, arrivati in uno spazio più ampio si ritornerà al punto di partenza.

Grado di difficoltà: Semplice itinerario quasi pianeggiante, di 4,5 km circa a/r. - Dislivello in salita: 10 m; dislivello in discesa: 10 m - Tempo di percorrenza: 2 ore.

Ritrovo: Domenica 13 marzo 2022 ore 9.30 c/o Parcheggio Trattoria Cavallo – Loc. Scipione Ponte – Salsomaggiore Terme (PR). Termine escursione: Ore 12,30

Attrezzatura richiesta: Abbigliamento comodo, scarponi da trekking, giacca antivento, cappello, boraccia, repellente per insetti.

Organizzatore: Astrea Società Cooperativa - Guida: Elisabetta Pavarani (Guida Ambientale Escursionistica)

Costi di partecipazione: 10 euro adulti, 8 euro ragazzi dai 5 ai 14 anni, gratuito bambini sotto i 4 anni.

Prenotazione obbligatoria: Astrea Società Cooperativa - email: astrea.soc.cooperativa@gmail.com; oppure tramite link: https://forms.gle/jy6dc8JqCvPod44T9 FB: Astrea Escursioni e Didattica.

Prenotazioni da effettuarsi entro le ore 12.00 del giorno precedente l'escursione.

Al termine dell'escursione e previa prenotazione da effettuare al momento dell'iscrizione all'escursione, sarà possibile visitare il Museo Mare Antico e Biodiversità (MuMAB), in Loc. Millepioppi c/o la sede del Parco (Costo del biglietto del Museo: 5 euro adulti, 4 euro ragazzi dai 13 ai 18 anni e over 65, 3 euro bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, gratis bambini sotto i 4 anni, da versare in loco).

Evento inserito nel calendario Around Thermae 2021/2022 promosso dall'Associazione Coworking Salsomaggiore Terme.

Cani ammessi al guinzaglio: in questo caso portare l'acqua per il cane e una museruola, da usare in caso di necessità.