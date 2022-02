Incontri di formazione online e in presenza

Da Giovedì 17 Febbraio a Giovedì 3 Marzo 2022 dalle 15:00 alle 18:00

Tre pomeriggi di formazione, on line ed in presenza, organizzati dall'Ente Parchi del Ducato, in collaborazione con ARPAE e CNR, sulle tematiche dei cambiamenti climatici e delle foreste, aperti non solo a esperti e tecnici del settore, ma a tutti gli appassionati di ambiente e natura.

Il programma degli appuntamenti:

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO ORE 16.00/18.00

IL CLIMA IN CRISI, ASPETTI GLOBALI E LOCALI

EVENTO ON LINE

Vittorio Marletto - Laureato in fisica e in scienze politiche. In Arpae dal 1996 al 2019. Dirigente dal 1999, è stato responsabile del gruppo di ricerca, sviluppo e telerilevamento presso il servizio Idro-Meteo-Clima di Arpa Emilia-Romagna, e dal 2019 ha diretto l'Osservatorio clima di Arpae. Ora si dedica alla diffusione delle tematiche della sostenibilità in incontri e seminari sul territorio.

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO, ORE 15.00

FOSSILI E PALEOCLIMI (USCITA SUL TERRITORIO)

PODERE MILLEPIOPPI PARCO DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO, SALSOMAGGIORE TERME (PR)

(in caso di brutto tempo l'incontro verrà rimandato a data da definire)

Gianluca Raineri, geologo, laureato presso l'Università degli Studi di Parma, esperto del patrimonio paleontologico delle successioni marine Mio-Plio-Pleistoceniche affioranti nel bacino padano. Ha collaborato con il mondo Universitario in ricerche e studi inerenti le successioni Plio-Pleistoceniche marine dell'Emilia occidentale e con Enti, Istituzioni e Musei geo-paleontologici.

GIOVEDÌ 3 MARZO, ORE 15.30/18.30

PODERE MILLEPIOPPI PARCO DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO, SALSOMAGGIORE TERME (PR)-

EVENTO IN PRESENZA CON POSTI LIMITATI E ON LINE.

LA GENETICA FORESTALE PER RACCONTARE PASSATO, PRESENTE E FUTURO DEI NOSTRI BOSCHI

Andrea Piotti è un ricercatore dell'Istituto di Bioscienze e BioRisorse del CNR di Firenze. Dal dottorato in Ecologia, svolto all'Università di Parma, si è sempre occupato di genetica forestale. Negli ultimi anni si è spesso occupato di aspetti conservazionistici legati alla frammentazione dell'habitat di numerose specie forestali.

TERAPIA FORESTALE: UN NUOVO SERVIZIO ECOSISTEMICO DIRETTO PER LA SALUTE UMANA

Francesco Meneguzzo, fisico, ricercatore presso l'Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche e referente tecnico del Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano. Già meteorologo e climatologo, esperto di sistemi energetici e tecnologie per la nutraceutica e farmaceutica, si occupa anche della sperimentazione sul campo, dello studio e della valorizzazione dei servizi ecosistemici offerti dalle foreste per la salute umana. L'Appennino Tosco-Emiliano ha rappresentato un territorio d'elezione per le sperimentazioni.

Per informazioni: m.dominici@parchiemiliaoccidentale.it

Per prenotazioni: https://bit.ly/pomeriggiparchi22

Per la presenza è obbligatorio il Green Pass

La frequenza agli incontri fornisce crediti formativi alle Guide Ambientali Escursionistiche della Regione Emilia-Romagna iscritte a AIGAE.

In collaborazione con ARPAE, CNR e Around srls