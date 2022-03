Corso gratuito di introduzione alla micologia a Fidenza

Da Lunedì 7 Marzo a Lunedì 23 Maggio 2022 dalle 21:00 alle 22:30

L'Associazione Micologica Fidentina "Carlo Oriani" vi invita al corso in presenza e online composto da 10 serate nelle quali si alterneranno esperti di micologia, biologia, sostenibilità ambientale ed intossicazioni. Un'occasione per poter esplorare il mondo dei funghi partendo dalle caratteristiche principali per poterli riconoscere sino ad arrivare alle pratiche basilari per poterli consumare in sicurezza.

Ecco il programma:

Lunedì 07 marzo alle ore 21 Principi di biologia fungina. Come vivono e si sviluppano i funghi con Micol Pisotrello

Lunedì 14 marzo alle ore 21 Morfologia fungina. Caratteri principali da osservare in un fungo con Riccardo Mazza

Lunedì 21 marzo alle ore 21 I funghi e le piante con Antonio Rinaldi

Lunedì 28 marzo alle ore 21 Ascomiceti. Morchelle, tartufi e non solo con Nicolò Oppicelli

Lunedì 04 aprile alle ore 21 Sotto sotto ci sono più colori: leuco- e rodosporei con Milton Balvi

Lunedì 11 aprile alle ore 21 Sotto sotto ci sono più colori: ocra-, iantino- e melanosporei con Marco Floriani

Lunedì 02 maggio alle ore 21 I generi Russula e Lactarius con Micol Pistorello

Lunedì 09 maggio alle ore 21 Boletales con Giampaolo Simonini

Lunedì 16 maggio alle ore 21 Principali funghi tossici e sindromi di riferimento con Maurizio Bissoli

Lunedì 23 maggio alle ore 21 Per non confondersi. Confronto tra funghi tossici e simili commestibili con Cinzia De Luca

Le serata si terranno a Fidenza presso l'Auditorium delle Orsoline in Via A. Costa, 2.

L'ingresso è gratuito e al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Per info contattare l'Associazione Micologica Fidentina al numero 370/3149029 oppure via mail amf.carlo.oriani@gmail.com.