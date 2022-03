Una passeggiata nel parco

Da Sabato 2 a Domenica 3 Aprile 2022 dalle 09:00 alle 10:30

Le temperature si alzano, la natura si risveglia, il Podere Millepioppi si colora.

Una passeggiata in compagnia di un'esperta guida per osservare l'arrivo della primavera nel parco.

Adatto a tutti.

L'iniziativa si svolge sabato 02 e domenica 03 aprile con partenza dal Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Prenotazione obbligatoria: Tel. 353 4147452 - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it

Il costo è di 10 € per adulti, 9 € per ragazzi dai 13 ai 18 anni e over 65, 8 € per ragazzi dai 5 ai 12 anni e gratis per i bambini sotto i 5 anni.

Iniziativa a cura di MuMAB-Museo Mare Antico e Biodiversità