Laboratorio per ragazzi

Da Sabato 23 a Domenica 24 Aprile 2022 dalle 16:30 alle 18:00

Chi sono gli insetti impollinatori e perché sono fondamentali per il nostro ecosistema?

Il ronzio delle api in un pomeriggio estivo, oppure il volo colorato delle farfalle, sono familiari a tutti e una gioia per gli occhi. Tutta questa bellezza si basa su una società complessa che impareremo a conoscere per proteggerla dalle tante minacce che stanno mettendo in difficoltà moltissime specie di Insetti impollinatori.

Faremo conoscenza con le tante specie di Insetti che svolgono l'impollinazione, non solo api ma anche farfalle, falene, coleotteri, ecc. e comprenderemo il ruolo fondamentale degli impollinatori nell'agricoltura.

I bambini partecipano senza la presenza dei genitori.

La durata del laboratorio è di circa 1 ora e mezza.

Costo: 10 € a bambino/ragazzo e 6 € per fratelli e sorelle

L'iniziativa si svolge sabato 23 e domenica 24 aprile alle ore 16.30 presso Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

I genitori possono passeggiare nel parco o visitare il MuMAB - Museo Mare Antico e Biodiversità.

Prenotazione obbligatoria: Tel. 353 4147452 - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it