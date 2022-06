Tra Parco dello Stirone e agricoltura tradizionale sulle colline di Fidenza

Venerdì 1 Luglio 2022

Il paesaggio del Parco dello Stirone e delle colline di Fidenza che sconfinano nel piacentino. Colline dolcissime e infiniti prati che l'estate inizia a ingiallire regalando colori caldi che ben si sposano con quelli delle luci del tramonto. Gusteremo tutto questo in una semplice passeggiata tra carrarecce e piccole strade di campagna che ci consentiranno di compiere un bell'anello scendendo anche ad ammirare i fossili del greto dello Stirone. E dopo l'escursione per chi vorrà fermarsi, Stefano ed Elisabetta ci accoglieranno nella loro piccola azienda agricola biologica. Ci faranno conoscere i loro animali, capre galline e cavalli, e ci mostreranno le loro coltivazioni, per farci comprendere la filosofia e il funzionamento di una piccola realtà agricola multifunzionale. E infine tutti a tavola dove ci aspetterà una delle loro golose Merende di Campagna.

Grado di difficoltà: facile - Dislivelli: 50 m salita e 50 m discesa massimo - Tempo di percorrenzaq: 2,5 ore

Ritrovo: Venerdì 1 Luglio 2022 ore 18.45 in località Fornio, Fidenza PR (al momento della prenotazione la guida indicherà il luogo preciso di ritrovo). Termine escursione ore 20.45

Attrezzatura richiesta: Scarponcini, pantaloni lunghi, felpa/kw, zaino con acqua e pranzo al sacco, torcia (preferibilmente frontale), bastoncini per chi è abituato a usarli.

Organizzatore e Guida: Antonio Rinaldi (GAE)

Costo di partecipazione: 12 euro, 8 per minori di 12 anni (quota visita e degustazione a parte)

Prenotazione obbligatoria: Antonio Rinaldi - cell. 328.8116651 - antonio.rinaldi.76@gmail.com

Per chi vuole al termine dell'escursione possibilità di gustare insieme una golosa Merenda di Campagna dall'Agriturismo I boschi di Fornio. Costo merendona (compresi acqua e vino della casa) 23 euro.