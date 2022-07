Uscita notturna nel parco

Mercoledì 13 Luglio 2022 dalle 21:00 alle 22:30

Uscita notturna alla ricerca degli animali che popolano le notti estive del Parco dello Stirone e Piacenziano.

Riusciremo a sentite la civetta, l'usignolo, un rospo smeraldino?

Insieme a Massimo e alle esperte guide del MuMAB percorreremo scenari suggestivi della campagna che circonda il torrente Stirone con l'ultima luce del giorno.

COSA PORTARE

1. Scarponcini o stivali se è piovuto molto i giorni precendenti

2. torcia frontale o a mano

3. abbigliamento leggero

4. repellente antinsetti

5. una buona dose di coraggio

La durata della visita è di circa 1 ora e mezza.

Costo: 8 € per ragazzi dai 5 ai 18 anni, 6 € adulti per adulti e gratis per minori di 5 anni.

L'iniziativa si svolge mercoledì 13 luglio alle ore 21 presso Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Prenotazione obbligatoria: Tel. 353 4147452 - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it