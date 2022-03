Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone

Sabato 5 Marzo 2022 dalle 09:30 alle 13:00

Una passeggiata semplice per approfittare dello spettacolo offerto dalla neve e dalle orme che gli abitanti del parco vi lasciano impresse. Non c'è momento migliore dell'inverno per imparare curiosità sugli animali dalle loro impronte e tracce!

Raggiungeremo le rive del Brasimone attraversando le ampie praterie del Poranceto e ci fermeremo ad osservare gli indizi lasciati sul manto nevoso, quante cose ci potranno raccontare!

Età consigliata: 6-10 anni

Ritrovo ore 9.30 presso il Museo del bosco del Poranceto (Camugnano)

Termine previsto per le ore 13.00 nello stesso luogo

Lunghezza: 4,5 km – Dislivello: 200 m – Cammino effettivo: 2 ore.

Costo: €7 a partecipante, per pagamenti effettuati con PAGO_PA ridotto a €5

Informazioni e prenotazione (obbligatoria): Lorenzo – 3485522929 educazioneambientale@coopmadreselva.it