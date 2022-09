Laboratorio gratuito per bambini fino a 10 anni

Giovedì 22 Settembre 2022

Grazie al libro "Io sono Mr Elephant" scopriamo come produrre carta in modo insolito.

I bambini partecipanti, disposti in cerchio, ascolteranno il racconto "Io sono Mr Elephant" di Thusitha Ranasinghe sul come nasce il foglio in carta realizzato con un materiale diverso dal solito: la cacca dell'elefante.

Dopo la lettura, a ciascun bambino verrà dato un blocchetto di fogli già tagliati sui quali dovranno disegnare e ricostruire la storia appena letta. Ognuno può personalizzare il proprio libro che realizzerà con i colori e le forme che preferisce. L'organizzazione fornirà la carta mentre i bambini porteranno il loro astuccio.

La seconda parte dell'attività utilizzerà la metodologia attiva che richiede e stimola la partecipazione diretta dei bambini. I bambini conosceranno il libro sotto un'altra forma e aspetto e ne creeranno uno tutto loro.

Evento realizzato in collaborazione con L'Associazione L'Atelier di Lulù ASD e P.S.

Ritrovo: Giovedì 22 Settembre ore 16.45 presso Centro Culturale Claudio Cesari, via le Valli 6 - all'interno del Parco Fortunato Nevicati COLLECCHIO (PR)

Per info e prenotazioni (obbligatorie): biblcoll@comune.collecchio.pr.it - tel 0521/301281

Iniziativa organizzata in collaborazione con Comune di Collecchio, Biblioteca di Collecchio e associazione l'Atelier di Lulù, nell'ambito del progetto "Si Legge Biodiversità", coordinato dai Parchi del Ducato e finanziato da Fondazione cariparma