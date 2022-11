Laboratorio di cucina contro lo spreco alimentare

Domenica 4 Dicembre 2022 dalle 15:30 alle 17:30

Sono in arrivo le feste natalizie ed è il momento di divertirsi in compagnia.

Lo chef Luca ci guiderà nella preparazione di semplici biscotti per creare graziosi regali o da utilizzare per addobbare l'albero di Natale o mettere in tavola tutti i giorni.

E con il pandoro e il panettone cosa possiamo fare? In casa abbiamo sempre questo dolce avanzato, ma come possiamo riusarlo? Possiamo creare altre ricette dolci o anche piatti salati? Lo chef ci darà utili consigli per liberare la nostra fantasia e aiutare il pianeta.

Un laboratorio adatto a tutti per combattere lo spreco alimentare.

Si consiglia di portare un grembiule per persona e dei contenitori.

Attività gratuita con prenotazione obbligatoria. Massimo 20 persone.

L'iniziativa si tiene domenica 04 dicembre dalle ore 15.30 alle 17.30 presso Agrilab alla Corte di Giarola, in Strada Giarola, 11 a Collecchio (PR) nel cuore del Parco del Taro.

Per informazioni e prenotazioni: Fiorella Zoli – f.zoli@parchiemiliaoccidentale.it – 0521/802688