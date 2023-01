Rassegna di Teatro d'arte di Burattini

Domenica 8 Gennaio 2023 dalle 16:00 alle 17:00

Il primo spettacolo della rassegna "Avena Selvatica" organizzata da Teatro Medico Ipnotico va in scena domenica 08 gennaio 2023 alle ore 16 presso il Teatro alla Corte di Giarola.

La rassegna prevede spettacoli di burattini, personaggi sempre diversi e divertenti ed è dedicata a bambini piccoli e alle loro famiglie.

IL CANE INFERNALE

Burattinaio: Patrizio Dall'Argine

Assistente : Veronica Ambrosini

Burattini, scene, costumi: Patrizio Dall'Argine, Veronica Ambrosini



Un signore molto antipatico, a causa di un piccolo e insignificante incidente, decide per vendetta di sguinzagliare il suo cane infernale e seminare lo scompiglio in città. Dopo varie malefatte la Duchessa, su consiglio del piccolo Lomè, promette un premio a chi libererà la città dal cane. Arrivano così da ogni dove improbabili Cacciatori di Taglie, ma nessuno riesce a catturarlo. Alla fine sarà la musica ad ammansire la Belva, basterà cambiare l'approccio: usare per una volta il pensiero invece della solita violenza.



Dai 3 anni

Il costo del biglietto è di € 8,00 per adulti e € 5,00 per bambini.

Per info: Teatro Medico Ipnotico - 3471606291 - info@teatromedicoipnotico.com

Il Teatro alla Corte di Giarola si trova in Strada Giarola, 11 a Collecchio (PR) nel cuore del Parco del Taro.