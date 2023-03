Laboratorio di cucina in libertà

Sabato 25 Marzo 2023 dalle 16:00 alle 18:00

Dimentichiamoci della cucina moderna fatta di ricette con dosi e passaggi meticolosi, ma rispolveriamo i vecchi metodi della nonna e lasciamoci trasportare dai consigli di Giovanna Olivieri.

Giovanna è l'autrice del libro "Io cucino a occhio" che racchiude ben 99 ricette basate sul "quanto basta", sull'uso di altre unità di misura, come il pugno e il pizzico, sulla sperimentazione personale e sulla tradizione culinaria.

In Agrilab cucineremo insieme semplici piatti che possiamo mettere in tavola ogni giorno, adatte anche a cuochi principianti e a bambini curiosi.

Oltre a questo scopriremo curiosità e segreti sui prodotti per essere più consapevoli del nostro impatto sull'ambiente, di come possiamo evitare lo spreco alimentare sprigionando la nostra fantasia e come ridurre il consumo di carne sfruttando l'energia delle proteine vegetali.

L'appuntamento è sabato 25 marzo 2023 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in Agrilab nella Corte di Giarola, una cucina didattica realizzata per promuovere l'agrobiodiversità, il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità e la conoscenza dei prodotti tipici.

Il laboratorio è dedicato a famiglie e cuochi principianti. Si consiglia di portare un grembiule per persona e un contenitore per portare a casa eventuali preparazioni avanzate.

Attività gratuita con prenotazione obbligatoria. Massimo 20 persone.

L'iniziativa fa parte del Progetto Si legge biodiversità, finanziato il contributo della Fondazione Cariparma.

Agrilab si trova alla Corte di Giarola, in Strada Giarola, 11 a Collecchio (PR) nel cuore del Parco del Taro.

Per informazioni e prenotazioni: Fiorella Zoli – f.zoli@parchiemiliaoccidentale.it – 0521/802688.