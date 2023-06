Con la foodblogger e Chef di Casa Simona Fattori

Mercoledì 7 Giugno 2023 dalle 19:30 alle 22:00

Mercoledì 7 giugno 2023 dalle ore 19:30 in Agrilab si terrà il laboratorio per adulti

Laboratorio di cucina svuotafrigorifero!

con la foodblogger e Chef di Casa Simona Fattori

Cosa riesci a cucinare con quello che è rimasto in frigorifero?

Insieme a Simona Fattori, foodblogger e menzione speciale "Chef di Casa" del concorso 2023 di RicibiAMO, organizzato da Piacecibosano e Centro di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile OPERA dell'Università Cattolica del Sacro Cuore cercheremo delle soluzioni smart per fare degli avanzi, che rimangono più spesso nel nostro frigorifero, un piatto per una cena nel segno della sostenibilità!

Il laboratorio di cucina antispreco è gratuito, ha una durata di circa 2 ore e mezza ed è rivolto agli adulti.

I piatti preparati verranno degustati durante la serata.

Possono partecipare un massimo di 15 persone.

Prenotazione obbligatoria online: Cucina svuotafrigorifero!

COSA PORTARE:

- grembiule

- canovaccio

- contenitore per portare a casa eventuali avanzi

- un coltello affilato tipo spelucchino in caso di necessità

Agrilab si trova alla Corte di Giarola in strada Giarola, 11 a Collecchio (PR), nel cuore del Parco del Taro

L'attività rientra nel progetto dei Parchi del Ducato dal titolo "Il cibo conta...fallo contare!" finanziato da Fondazione Cariparma. L'appuntamento con Simona Fattori è proposto dall'Associazione Piace Cibo Sano.