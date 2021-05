Fattorie Aperte 2021

Due pomeriggi in Corte

Da Domenica 23 a Domenica 30 Maggio 2021



In Emilia Romagna torna la rassegna Fattorie Aperte 2021 che si svolgerà nelle domeniche 23 e 30 maggio e 6 giugno 2021.

Un programma ricco di iniziative tra aziende agricole (79), musei (12) e realtà legate all'agricoltura che apriranno le loro porte per visite aziendali, passeggiate, laboratori e attività ludiche per adulti e bambini, degustazioni. La prenotazione è obbligatoria in ottemperanza alle norme anti Covid 19.

La nostra terra ha ancora molto da insegnarci. Un frutto dimenticato, un grano che nessuno usava più, una innovativa tecnica di coltivazione sostenibile. Un nuovo consapevole modo di lavorarla, allevare i suoi animali, mangiarne i frutti, ripensare il nostro futuro. Gli agricoltori e gli allevatori delle tante fattorie dell'Emilia-Romagna ti aspettano per tre domeniche in libertà, dove assaggiare, sperimentare, divertirsi e stupirsi di ciò che la terra e chi ha deciso di lavorarla in modo rispettoso e intelligente ha da offrirci. Fattorie didattiche, agriturismi, musei rurali e del cibo, tra rispetto delle tradizioni rurali, eccellenze enogastronomiche, colture innovative 4.0: una realtà variegata, ricca di stimoli e offerte, accomunata dal medesimo amore per l'ambiente.

Tre domeniche di relax e buongusto all'aria aperta, sempre protetti e distanziati ma vicini nel desiderio di scoprire tutto il buono che c'è in natura.

I Parchi del Ducato hanno organizzato due pomeriggi molto diversi fra loro presso la Corte di Giarola a Collecchio (PR):

domenica 23 maggio dalle 16 alle 19

Erbe...con gusto!

Passeggiata alla ricerca delle erbe spontanee e cooking lab

Spesso considerate "erbacce", le piante spontanee dei nostri prati costituiscono un vero patrimonio da conoscere e conservare. In cucina, in medicina e in cosmesi, sono tanti gli usi delle piante, ormai in parte dimenticati o in parte ancora da scoprire. Una passeggiata pomeridiana tra boschi ripariali, terrazzi fluviali e prati aridi, seguendo il corso del fiume Taro, ci porterà a conoscere proprietà, usi e curiosità di erbe e frutti selvatici.

Al termine della passeggiata, cooking lab tematico presso "Agrilab Giarola", il nuovo laboratorio di educazione agroalimentare dei Parchi del Ducato. Cucineremo insieme semplici piatti insaporiti dal gusto delle erbe selvatiche secondo le tradizioni enogastronomiche locali.

Con

Elena Fabbi - erborista

Elena Hamisia – naturalista e guida ambientale escursionistica

Luca Di Serio – chef

Max 16 partecipanti adatta anche ai bambini dai 10 anni.

Organizzato da ESPERTA Srl SB

Prenotazioni obbligatorie tel. 0521-803017 - 347 4018157

domenica 30 maggio due turni: 16,30 e 18,30

Tana! Sole libera tutti!

Narrazione teatrale a cura di Silvia Scotti, attrice e autrice di teatro per l'infanzia



Fra i sassi del vecchio muro della stalla hanno costruito la loro casa cinque topolini. Quando i contadini abbandonano la fattoria e il granaio rimane vuoto, tocca ai cinque fratellini procurarsi le scorte per il lungo inverno. Chiamano a raccolta tutti gli animali della foresta che li aiutano a fare scorta di noci, nocciole e bacche appena prima che arrivi il lungo freddo.

Solo Federico, il più piccolo, sembra occupato a fare altro: non raccoglie ghiande come i suoi fratelli, ma fa scorta di colori, emozioni e sensazioni indispensabili per affrontare i momenti freddi e difficili. Sarà lui con le sue filastrocche a rendere "calda" la tana e ad accompagnare i fratelli fino alla primavera.

Per bambini dai 4 anni. Organizzato da Associazione UOT.

Prenotazione obbligatoria: 346 6716151 oppure info@associazioneuot.it

Le iniziative sono gratuite con prenotazione obbligatoria e organizzate nel rispetto della normativa Covid.

Collecchio 43044 Italy Luogo: Corte di Giarola

Comune: Collecchio (PR)

Provincia: Parma Regione: Emilia-Romagna



