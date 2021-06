Lanterne sul fiume

Passeggiata a lume di candela nella notte del Parco del Taro

Venerdì 4 Giugno 2021

Escursione notturna lungo le foreste ripariali del fiume Taro, accompagnati dalle fioche luci delle lanterne che avremo costruito con materiali naturali e di recupero poco prima del tramontare del sole. Le fiammelle illumineranno il percorso inoltrandoci nei colori del crepuscolo che precedono il buio. Accompagnati dal dolce rumore dell'acqua che scorre proveremo emozioni uniche tra racconti e sensazioni ancestrali, per riscoprire un legame perduto da tempo con la notte e la natura.

L'incontro inizierà con un laboratorio creativo (materiali naturali e di recupero forniti ed inclusi nel costo di partecipazione) per la preparazione delle lanterne mentre cala la luce del giorno. Al primo scurirsi del cielo partiremo in escursione illuminati solo dalle luci delle lanterne addentrandoci nella foresta che precede il greto. Proveremo emozioni insolite nel seguire il canto del fiume, percepire il suo lavoro instancabile del sagomare la pietra, nel lento ed inesorabile scorrere dell'acqua che trascina e corrode. Come un serpente di lumini di fuoco percorreremo un sentiero che ci ricondurrà al punto di partenza affrontando diversi ambienti e quindi diverse sensazioni di percezione della natura nel buio della notte.

L'itinerario sieguirà il Sentiero dalla Corte di Giarola al greto del fiume Taro.

Grado di difficoltà: facile - Dislivello 0 mt – Lunghezza 4 km - Tempo di percorrenza: 2,5 ore

Ritrovo: Venerdì 4 Giugno 2021 ore 19.45 c/o Corte di Giarola, Strada Giarola – Collecchio PR. Termine escursione Ore 22.30

Attrezzatura richiesta: Abbigliamento a strati, scarpe con suola scolpita, torcia frontale, antizanzare.

Organizzatore e Guida: BENEDETTA PASQUALI (GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA)

Costi di partecipazione: € 12,00 adulti - € 8,00 i bambini fino a 12 anni. Il costo include i materiali per il laboratorio

Prenotazione obbligatoria: Cell. 3476952605 Email bennaturetrek@gmail.com

Facebook: BenNature Instagram: bennature_trek Sito web: www.bennaturetrek.com

Collecchio 43044 Italy Luogo: Ritrovo: Corte di Giarola, Str. Giarola

Comune: Collecchio (PR)

Provincia: Parma Regione: Emilia-Romagna



