Spettacolo teatrale per bambini

Domenica 6 Marzo 2022 dalle 16:30 alle 18:00

domenica 6 marzo ore 16.30

YAKOUBA E IL LEONE

di e con Silvia Scotti | maschere e oggetti di scena Angela Pezzi e Donatello Galloni | supervisione artistica Teatro dei Mondi

Spettacolo finalista al premio Italia dei Visionari 2021

Yakouba e il leone è una storia di iniziazione che trae i suoi riferimenti dalla cultura Masai e si allarga nello sforzo di raccontare le difficoltà e gli ostacoli che si incontrano nel percorso per diventare grandi.

Il protagonista, come tanti altri coetanei desidera diventare guerriero e per raggiungere il suo desiderio "si mette in cammino".

Consigliato dai 6 anni e per tutti

Gli spettacoli si terranno nel teatro della Corte di Giarola, la capienza è limitata e la prenotazione è obbligatoria.

Biglietti: € 9 intero e € 6 ridotto

Informazioni e prenotazioni:

info@associazioneuot.it

tel. e whatsapp: 346 6716151

Tutti gli spazi e le rappresentazioni seguiranno il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e distanziamento per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.