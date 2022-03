Uno spettacolo per bambini piccoli e i loro genitori

Domenica 13 Marzo 2022 dalle 16:00 alle 19:00

domenica 13 marzo alle ore 16.00 e alle ore 17.30

Campsirago Residenza/Teatro Instabile/Is Mascareddas

CORPO LIB(E)RO

uno spettacolo per bambini piccoli e i loro genitori

con Monica Serra, Marta Pala, Parwhene Frei, Giulia Vacca | figura di carta di Donatella Pau | regia Anna Fascendini

Un evento teatrale partecipativo per bambini e genitori insieme. Un grande libro fatto di pagine bianche, bucate, piegate apre a infinite possibilità esplorative attraverso la danza, il suono e la manipolazione della carta. Non ci sono parole scritte ma di storie ne escono a fiumi, raccontate con i corpi in movimento, il suono delle voci, le pieghe della carta: pagine a pezzi o pezzi di pagina, a cui i corpi, piccoli o cresciuti che siano, reagiscono stimolando azioni, reazioni e sensazioni. Da quelle pagine nascerà una nuova creatura per consegnare infine il gioco ai bambini e ai loro genitori.

Consigliato dai 12 mesi in su.

Gli spettacoli si terranno nel teatro della Corte di Giarola, la capienza è limitata e la prenotazione è obbligatoria.

Biglietti: € 9 intero e € 6 ridotto

Informazioni e prenotazioni:

info@associazioneuot.it

tel. e whatsapp: 346 6716151

Tutti gli spazi e le rappresentazioni seguiranno il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e distanziamento per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.