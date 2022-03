Biblioteca itinerante nelle frazioni di Fornovo Taro

Da Sabato 19 Marzo a Sabato 11 Giugno 2022

"Si Legge Biodiversità" è il progetto realizzato dai Parchi del Ducato, in collaborazione con i Comuni e le Biblioteche del territorio, e che si pone l'obiettivo di stimolare l'amore per la lettura attraverso il rapporto con la natura e, parallelamente, avvicinarsi al tema della biodiversità, non solo dal punto di vista della scienza ma anche da quello della letteratura, della poesia, della cultura tradizionale e popolare, delle diverse forme espressive ed artistiche, integrando linguaggi diversi e includendo la dimensione sensoriale, emotiva ed estetica.

Il progetto, finanziate dal Bando di Fondazione Cariparma "Leggere crea indipendenza", propone iniziative coinvolgenti e molto diversificate tra loro. Uno degli obiettivi è quello di portare la lettura anche nei piccoli paesi più marginali, per raggiungere tutta la comunità.

Questo è lo spirito dell'iniziativa "Giralibro: ti vengo a leggere", che dal 19 Marzo fino all'11 Giugno 2022, ogni sabato porterà nelle frazioni di Fornovo una piccola biblioteca viaggiante, animata da laboratori, giochi, quiz e attività per bambini e ragazzi, mentre nonni e genitori potranno intanto rilassarsi leggendo un libro. Le attività sono curate da operatrici di Lasse Coop Sociale Onlus, e realizzate in collaborazione con il Comune di Fornovo Taro

Sabato 19 Marzo, il primo appuntamento è a Riccò nel piazzale della chiesa.

Per scoprire gli altri appuntamenti scarica la locandina

Per info: 0525 400248 – email: biblioteca@comune.fornovo-di-taro.pr.it