Teatro come impegno civile, per riflettere e inconsueto

Da Venerdì 25 Marzo a Venerdì 6 Maggio 2022 dalle 21:00 alle 22:30

Un ricco calendario di spettacoli di alto profilo è ospite del Teatro alla Corte di Giarola, promosso dal Comune di Collecchio e Parchi del Ducato in collaborazione con UOT, Unità di Organizzazione Teatrale.

I protagonisti degli spettacoli in cartellone si contraddistinguono da sempre per agire un teatro di impegno civile, coinvolgente anche quando inconsueto, un'occasione per riflettere sulal vita di tutti i giorni a partire da Marco Baliani che apre la stagione, fino a Moni Ovadia, che la chiude il 13 Maggio 2022.

PROGRAMMA

Venerdì 25 marzo

UNA NOTTE SBAGLIATA

di e con Marco Baliani

regia Maria Maglietta

scene, luci, video Lucio Diana

paesaggi sonori Mirto Baliani

costumi Stefania Cempini

disegni Marco Baliani

produzione Marche Teatro

Venerdì 08 aprile

STAY HUNGRY_INDAGINE DI UN AFFAMATO

di e con Angelo Campolo

ideazione scenica Giulia Drogo

assistente alla regia Antonio Previti

produzione compagnia DAF

Venerdì 29 aprile

CASA NOSTRA

di Hombre Collettivo

regia Riccardo Reina

con Angela Forti, Agata Garbuio, Aron Tewelde

con il sostegno di BRAT, associazione Malerba, Teatro del Drago, UOT

Venerdì 06 maggio

LA COSA PRINCIPALE

di e con Laura Cleri

liberamente tratto da 'Mal di pietre' di Milena Agus

consulenza artistica Gigi Dall'aglio

luci Luca Bronzo

produzione Fondazione Teatro Due

Venerdì 13 maggio

LAUDATO SI'

con Moni Ovadia

lettura e commento dell'enciclica di Papa Francesco

organizzazione Corvino Produzioni

PREVENDITA

Posto unico non numerato: € 10

biglietteria del Teatro alla Corte

nei giorni 13 e 27 Marzo e 10 Aprile, ore 15-16

biblioteca comunale di Collecchio

nei giorni 16 e 30 Marzo, 27 Aprile e 4 Maggio, ore 17-18

PREVENDITA on-line

Posto unico non numerato: € 11,54

Abbonamento a tutti i cinque spettacoli: € 48,20

dal 9 Marzo su Eventbrite.it

INFO

Associazione UOT: tel. 346 6716151; info@associazioneuot.it

www.associazioneuot.it; www.comune.collecchio.pr.it

Super Green Pass e mascherina FFP2 obbligatori

SEDE

Teatro alla Corte di Giarola

Strada Giarola n. 10, Pontescodogna di Collecchio (PR)