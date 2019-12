Graduatoria finale concorso pubblico Agronomo o Forestale

(Bitti, 18 Dic 19) Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale per 18 ore settimanali di n°1 posto di istruttore direttivo Agronomo o Forestale per il servizio di educazione ambientale e valorizzazione del territorio del Parco Tepilora- Cat.D1. - graduatoria finale 17.12.2019