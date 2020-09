Parco Naturale Regionale di Tepilora

Realizzazione di un centro servizi, informazioni turistiche, visite, per il Parco di Tepilora” in Comune di Torpè

(Bitti, 03 Set 20) Nella sezione " Albo Pretorio" e nella sottosezione "Il Parco informa – Gare d' appalto"del sito www.parcotepilora.it è disponibile l' Avviso di indagine di mercato per l' Appalto dei lavori di "Realizzazione di un centro servizi, informazioni turistiche, visite, per il Parco di Tepilora" in Comune di Torpè, mediante procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni)

Codice CUP: H41E16000670002 -Codice CIG: 841480331C

La procedura sarà svolta sulla piattaforma telematica SardegnaCAT (RDI n. 3628)