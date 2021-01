Parco Naturale Regionale di Tepilora

DOMANI ALLE 9,30 SI APRE IL WEBINAR SUI CONTRATTI DI FIUME

(Bitti, 31 Gen 21) Mancano poche ore all'avvio dei lavori online sui "Contratti di fiume come strumento per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito locale e a elevato valore naturalistico". Il webinar, organizzato dal Parco di Tepolora, vedrà la partecipazione dei maggiori esperti di settore locale e nazionale. Un focus specifico sarà dedicato al tema del bacino del Rio Posada. Per seguire l'appuntamento è necessario registrarsi al seguente

link: https://zoom.us/webinar/register/WN_B2m4bm9BTged0N4k1XtFiA

Per maggiori informazioni sul programma e sugli interventi si può invece consultare la pagina: http://www.tepilorapark.it/news-dettaglio.php?id=62939