Parco Naturale Regionale di Tepilora

VENERDÌ 21 MAGGIO A LODÈ SI TERRÀ UNA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DEDICATA A SANT’ANTONIO ABATE

(Bitti, 18 Mag 21) Lodè, 18 maggio 2021 – Antropologia visuale: ambiente, storia e cultura di una comunità del Parco di Tepilora, è il tema dell'appuntamento organizzato dal Ceas Montalbo di Lode, su mandato del Comune e in convenzione con l'Ente Parco, in cui sarà proiettato il documentario "Sant'Antonio Abate a Lodè. Un'osservazione filmica", del regista Ignazio Figus e prodotto dall'Istituto superiore regionale etnografico (Isre). La rassegna, la prima di due appuntamenti in calendario questo mese, si terrà venerdì 21 maggio alle ore 20,30 nel giardino della chiesa di San Giovanni.

A margine della proiezione che racconterà la festa del gennaio 1999, la sindaca di Lodè, Antonella Canu, dialogherà con il regista. Fra gli interventi è previsto inoltre il saluto del presidente del Parco, Giuseppe Ciccolini.

L'iniziativa si inserisce all'interno del programma nazionale del "Maggio dei libri", a cui ha aderito anche la biblioteca comunale, che quest'anno è dedicato al settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri. L'incontro del prossimo venerdì si terrà nel rispetto di tutte le norme di sicurezza sanitaria previste per la gestione della pandemia covid-19.