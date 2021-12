AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE SU CENSIMENTO E COSTITUZIONE DI UN ELENCO DEGLI OPERATORI PRIVATI E PUBBLICI PER IL PARCO DI TEPILORA

COMUNICATO STAMPA

Bitti, 15 dicembre 2021 – Il Parco naturale regionale di Tepilora lancia, con un avviso pubblico, il censimento di tutti gli operatori economici e professionisti del settore turistico operanti nel territorio regionale, così da inserirli in apposito elenco che possa consentire l'individuazione e la collocazione su una Banca Dati dedicata. Obiettivo è quello di favorire l'incontro della domanda e dell'offerta dei servizi turistici e delle produzioni all'interno dell'area Parco. L'avviso pubblico si rivolge nello specifico a guide iscritte nei registri regionali, persone fisiche, aziende delle produzioni tipiche, artigiani, agricoltori, sia costituiti che in fase di costituzione. Il censimento è rivolto inoltre ad associazioni di categoria, associazioni culturali, sportive e ambientali, Agenzie di sviluppo locale e Distretti che manifestano l'interesse a mettere a disposizione i propri servizi, prodotti ed eventi all'interno dell'area di Tepilora e a far parte quindi di elenchi specifici. Tali soggetti dovranno svolgere la propria attività in forma professionale e continuativa così che possano garantire con costanza un vero supporto per i visitatori.

Il Parco si rivolge. In linea con un modello di sviluppo territoriale dove il rispetto della natura e la sostenibilità ambientale siano gli elementi principali a cui fare riferimento, il Parco si rivolge a tutti i soggetti che intendono collaborare per creare un luogo ideale dove praticare un turismo sostenibile, mettendo a disposizione i propri servizi e/o prodotti. In tal modo si intende mettere a sistema nella sua globalità la pluralità di attrattori, di servizi, e, in genere, di tutte le attività connesse al turismo.

Servizi per i visitatori. Le informazioni che scaturiranno dal censimento saranno utilizzate per dare ai visitatori la possibilità di ricercare e scegliere in modo imparziale tutti i servizi turistici e i prodotti di cui si può fruire nei territori del Parco, con l'obiettivo primario di differenziare e raggiungere diversi gruppi "target". A tal fine, l'elenco sarà inserito nel sito internet del Parco, a disposizione degli utenti, e sarà aggiornato ogni sei mesi dopo la pubblicazione di ulteriori avvisi pubblici.

Il presidente. "Tale censimento – ha spiegato il presidente del Parco, Giuseppe Ciccolini – sarà il punto di partenza per la costruzione di una carta dei servizi turistici della zona protetta, in un'ottica di soddisfazione e tutela del consumatore, che dobbiamo accogliere e accompagnare in tutte le fasi della scoperta dei nostri territori: tra ricchezze ambientali, culturali e agroalimentari".

Presentazione domande. La manifestazione di interesse, debitamente compilata sul modulo predisposto e scaricabile dal sito del Parco di Tepilora al seguente link: http://www.parcoditepilora.it/news-dettaglio.php?id=67504, dovrà essere trasmessa unitamente alla fotocopia del documento di identità entro e non oltre il 31 gennaio 2022. Si potrà quindi inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata: parcotepilora@pec.it. Nell'oggetto della e-mail dovrà essere indicato: AVVISO PUBBLICO VOLTO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER UN CENSIMENTO E COSTITUZIONE DI UN ELENCO DEGLI OPERATORI PRIVATI E PUBBLICI PER IL PARCO DI TEPILORA. In via eccezionale, solo per chi abbia oggettive difficoltà a effettuare l'invio tramite Pec, la domanda con lo stesso oggetto potrà essere inviata per posta elettronica ordinaria a: protocollo@parcoditepilora.it.

Non saranno prese in considerazione e quindi verranno escluse, le istanze pervenute oltre il termine, non sottoscritte e non corredate da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Per qualunque informazione o chiarimento è possibile rivolgersi agli uffici amministrativi del Parco, scrivendo a protocollo@parcoditepilora.it, oppure telefonando al numero 0784/1650049.

Scadenza 31/01/2022