Parco Naturale Regionale di Tepilora

(Bitti, 27 Giu 23) Gentilissime e Gentilissimi, il percorso di costituzione del Distretto Rurale Nuorese Baronia volge al termine: mercoledì 28 giugno alle ore 10.30 a Bitti, presso la sala riunioni ex Giudice di pace in via Deffenu n. 69, si terrà il sesto e ultimo appuntamento per la costituzione del Distretto Rurale Nuorese Baronia. Sarà l'occasione per presentare il piano programmatico del distretto, e fare il punto su tutti gli aspetti co-progettati durante il percorso e confluiti nella relazione descrittiva che accompagnerà la richiesta di riconoscimento del Distretto. Link iscrizione:



Saranno presenti i Sindaci e i referenti del Comitato promotore.