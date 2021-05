Biodiversità in gioco!

Domenica 9 Maggio 2021

Domenica 9 maggio l'associazione Codibugnolo organizza una inedita, ludico e coinvolgente escursione teatrale e di Interpretazione Ambientale. Sarete protagonisti nel ricostruire i "legami di natura" tra gli elementi del bosco e del territorio. Lungo il sentiero, ogni tappa sarà scandita da una vera e propria esperienza, tra il gioco, il racconto e prove di abilità che condurranno a scoprire i diversi elementi della natura del Parco.

Ogni persona del gruppo avrà un ruolo preciso secondo le indicazioni date in fase di prenotazione dalla Guida e sarà fondamentale per esprimere lo spettacolo che la natura offre in questo affascinante momento dell'anno.

Siete pronti a iniziare questo viaggio di natura? Il gioco inizia proprio dalla prenotazione!

L'appuntamento con la natura è per domenica 9 maggio 2021, alle ore 10:00, alla fine della Strada dei Ronchi, La Sforzesca - Vigevano (PV).

L'escursione, adatta ad un pubblico dai 10 anni in su, è a numero chiuso.

In caso di forte maltempo l'evento sarà annullato.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 15:00 di sabato 8 maggio 2021.

Durata: 4 ore circa (sosta pranzo al sacco esclusa)

Difficoltà: il percorso si sviluppa su un tracciato sterrato di facile percorribilità.

Contributo adulti: 15 € (contributo escursione) + 5 € (contributo per tessera associativa + assicurazione RCT).

Contributo bambini fino a 14 anni: 10 € (contributo escursione) + 3 € (contributo per tessera associativa + assicurazione RCT).

I consigli della Guida: Si raccomanda un abbigliamento comodo e a strati, scarponcini alti idonei a un'escursione in natura, un cappellino, una scorta d'acqua, pranzo al sacco, una macchina fotografica, un binocolo (se in possesso) e ciò che la Guida indicherà in fase di prenotazione.

Il pagamento, così come l'iscrizione all'iniziativa, dovranno essere svolti preferibilmente on line, secondo le indicazioni fornite dalle Guide.

L'escursione sarà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

Le Guide forniranno ai partecipanti tutte le indicazioni sull'equipaggiamento tecnico necessario e sui dispositivi di protezione individuale che ogni partecipante dovrà obbligatoriamente avere con sé.

Per info e prenotazioni: 347 8823023 (Roberta) - 333 2648723 (Daniela)

codibugnolo@hotmail.it - www.associazionecodibugnolo.it

Vigevano 27029 Italy Comune: Vigevano (PV)

Provincia: Pavia Regione: Lombardia



Tag: escursioni