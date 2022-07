Duo Habanera a Calendasco

Sabato 9 Luglio 2022

Sabato 9 Luglio - ore 18.30 - Località Turriò, Argine Maestro del Po-Calendasco (PC)

Concerto "ATMOSFERE DAL MONDO"

DUO HABANERA

I PARCHI DELLA MUSICA ritornano a Calendasco e per la prima volta in una location mozzafiato! Al limitare dell' Argine Maestro del Po vicino alla confluenza del grande fiume col Trebbia, nei pressi di un' antica struttura in ferro di pescatori. Memoria visiva cinematografica e ammaliante. Quale migliore occasione per proporre e ascoltare il DUO HABANERA, una formazione di prim' ordine capace di divertire e stupire, di fare emozionare e condurre il pubblico in un sognante viaggio tra multiformi atmosfere sonore, nato con l'idea di un progetto trasversale ai generi, senza i preconcetti che allontanano vasti settori di pubblico all'ascolto della musica di qualità. Il duo Sax & Fisarmonica, multiforme e camaleontico, ben si presta a ricreare situazioni sempre differenti. Il risultato di questo incontro è quindi un'impasto sonoro raro ad udirsi, dove gli eclettici esecutori fondono le esperienze di musica classica e jazzistica in un repertorio di contaminazione di tanghi e musette che spazia dalla produzione di Astor Piazzolla a quella di Richard Galliano, dalla musica portoghese a quella di tradizione ebraica, da temi popolari greci a brani composti dagli stessi esecutori, esaltando la creatività personale e l'improvvisazione.

Gli arrangiamenti sono originali e scritti d dai due musicisti: un repertorio di facile ascolto che accompagnerà lo spettatore in un viaggio di note intono al mondo.

DUO HABANERA

Fabrizio Benevelli sax

Daniele Donadelli fisarmonica

Musiche di R. Galliano, P. Itturalde, A. Piazzolla

In caso di maltempo il concerto si terrà nella Chiesa Santi Pietro e Paolo-Cotrebbia Nuova, Calendasco

INGRESSO GRATUITO / parcheggio al limitare dell' area

Info: iparchidellamusica@gmail.com

https://www.facebook.com/iparchidellamusica