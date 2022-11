Nell'ambito del progetto Enjoy Brianza Reload, a cura di Legambiente Lombardia

Domenica 27 Novembre 2022

Una passeggiata guidata che permetterà la riscoperta di percorsi immersivi cittadini e di conoscere gli interventi che si stanno effettuando nell'area per ristabilire le connessioni naturali.

Una passeggiata guidata nel PLIS della Valletta, nell'area del Laghetto di Magritto fra le rogge e il torrente Bevera per vedere insieme i lavori di riqualificazione ambientale e sfidarci con un gioco quiz a squadre su biodiversità, acqua e servizi ecosistemici.

Ritrovo : Ore 9.30 - parcheggio di via Rimembranze, nei pressi del cimitero di Monticello Brianza



: 2,5/3 h circa su un percorso di circa 3 km. Note: Percorso adatto a tutti, ma non percorribile con passeggini. Si consigliano scarpe pesanti.

Il progetto Enjoy Brianza Reload è un progetto di area vasta che mira a potenziare siti specifici e connessioni per rafforzare la rete ecologica tra la Brianza delle prime colline ed il Milanese, tenendo come asse principale il corso del fiume Lambro. Il Progetto vede come partner il Parco Regionale della Valle del Lambro, il PLIS GruBria, il PLIS della Media Valle del Lambro, i Comuni di Costa Masnaga e Bosisio Parini, CREN e Legambiente Lombardia, con il cofinanziamento di Fondazione Cariplo.

