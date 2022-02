Domenica 27 Febbraio 2022

Domenica 27 febbraio, ore 9

Ville storiche, mulini e filande nel tratto triuggese del Lambro

Parcheggio presso il ristorante Fossati di Canonica Lambro, via Emanuele Filiberto - Durata 3h 30'.

Iscrizioni dalle ore 9 del 7 febbraio

a cura delle GEV del Parco Valle Lambro e con la preziosa collaborazione del Gruppo Ecologico Amici del Lambro.

L'itinerario si snoda in uno dei luoghi più peculiari della Brianza, esempio tra i più significativi della connessione tra ambiente urbano e naturale all'interno del Parco della Valle del Lambro. L'escursione offre numerosi spunti di carattere culturale, storico-etnografico e paesaggistico: si osserveranno le splendide ville patrizie nel tratto tra Canonica e ponte Albiate, i Mulini, le Filande e splendidi esempi dell'architettura industriale di queste terre, come lo storico "Mulino Bassi" di Sovico. Durante il cammino sarà possibile scoprire le meraviglie della flora primaverile che punteggia il sentiero "Roggia del Principe", nonché conoscere l'ambiente naturale, la qualità delle acque e, in poche parole, la condizione del nostro amato fiume Lambro.

Note: L'escursione è adatta a tutti, adulti e bambini (anche con passeggino). Non sono disponibili bar o servizi igienici.

Iscriviti qui