Venerdì 1 Aprile 2022

Venerdì 1 aprile, ore 21

Iscrizioni dalle ore 9.30 del 9 marzo

Parcheggio del Bosco del Chignolo, via Diaz, Triuggio - Durata 2h

Nel corso della serata verranno illustrati i tratti biologici ed etologici dei rapaci notturni presenti nel Parco: quali sono, dove, quali sono le loro caratteristiche. Ci si avvierà lungo un breve percorso ad anello sui sentieri del bosco del Chignolo, con emissione di richiami delle diverse specie, in attesa delle risposte dei rapaci presenti.

Note: L'escursione presenta dei saliscendi su sentieri ed è adatta a tutti con scarpe adatte (no bambini con passeggino). Non vi è disponibilità di bar né servizi igienici. Si raccomanda un abbigliamento adeguato al clima serale ed alle condizioni metereologiche (in caso di pioggia l'iniziativa sarà annullata), con scarponcini o scarpe da ginnastica robuste ed impermeabili.

