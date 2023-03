Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Da Sabato 25 a Domenica 26 Marzo 2023

Due giorni indimenticabili per scoprire i segreti della Vena del Gesso Romagnola. Esploreremo il tratto speleologico della Grotta del Re Tiberio e percorreremo i crinali di selenite cristallina, in una proposta immersiva che punta alla socializzazione e all'esaltazione dello spirito di gruppo in contesti fortemente suggestivi e stimolanti.

Centro Visite sul Carsismo e la Speleologia Via Firenze, 171 - Borgo Rivola, Riolo Terme (Ra)

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI (+39) 329 679 1490 - retiberio@nottola.org - www.retiberio.it