Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Da Venerdì 2 a Domenica 4 Giugno 2023

Questa grotta è rinomata per la presenza di testimonianze archeologiche che attestano la frequentazione da parte dell'uomo durante l'arco di diversi millenni. La Grotta di Re Tiberio è

la parte terminale di un vasto sistema di cavità naturali che ha uno sviluppo complessivo di oltre 6 chilometri e un dislivello di 223 metri. Il tratto di grotta percorribile più facilmente, con abiti

comodi e scarpe con suola tassellata, è di circa 60 metri fino alla Sala Gotica e la visita dura complessivamente 90 minuti.

Sono possibili anche visite speleologiche nei successivi 200 m sub-orizzontali di grotta per i gruppi più avventurosi e fornendo attrezzatura speleologica.

E' possibile infine visitare il Centro Visite sul Carsismo e la Speleologia situato lungo la strada provinciale che collega Borgo Rivola con Casola Valsenio, poco prima della Grotta di Re Tiberio. La visita al Centro sul Carsismo e la Speleologia consentirà di poter apprezzare con maggior consapevolezza lo straordinario bene storico-naturalistico rappresentato dalla Grotta di Re Tiberio.

La grotta si trova a monte di Borgo Rivola (Riolo Terme) in direzione Casola Valsenio Via Firenze c/o Cava di Monte Tondo.

Guide speleologiche: Associazione "La Nottola"

Grotta del Re Tiberio tratto Turistico

Costo: € 10,00 adulti, under 12 anni e over 65 anni € 8,00

Grotta del Re Tiberio tratto speleologico: € 25,00

Per info e prenotazione:

tel. 329 6791490

retiberio@nottola.org

www.nottola.org