Escursione speleologica alla Grotta Tanaccia

Sabato 18 Aprile 2020

Con la Guida Speleologica del Parco Ivano Fabbri, si visiterà un ambiente carsico (non attrezzato). Costo € 12, comprensivo di Guida, tuta speleo, casco e impianto di illuminazione. Sconto di € 2 se muniti di propria tuta speleo, da ginnastica o da lavoro. I partecipanti dovranno essere muniti di propri scarponi da trekking o stivali in gomma.

Ore: 15

Partecipanti: max 20 - min. 4

Per info e prenotazioni: 339 2407028 - Tel. 0546.80628 - e-mail: ivanofabbri@alice.it