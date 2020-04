Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Visita speleologica guidata dalla Ronda Speleologica Imolese del C.A.I.

Domenica 19 Aprile 2020

- ore 8.30

Visita speleologica guidata dalla Ronda Speleologica Imolese del C.A.I. Nell'ambito del programma "Naturando".

Aperta a tutti. Per adulti e bambini.

Prenotazione obbligatoria.

Numero massimo partecipanti: 20 persone.

Costo assicurazione € 9 per non-Soci CAI, da attivare entro il 15/4. Casco con illuminazione e tuta fornita dall'organizzazione. Richiesto abbigliamento adeguato e scarponcini.

Per info e prenotazioni: CEAS Imolese - tel. 0542 602183 - bosco.frattona@comune.imola.bo.it