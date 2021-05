Tramonto sul gesso

Escursione

Sabato 8 Maggio 2021

Escursione suggestiva che ci vedrà percorrere i dolci sentieri del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, partendo dall'abitato di Brisighella fino a giungere sulla cima del Monte Rontana, e ritorno.

Punto di incontro è il parcheggio della Stazione FF.SS. di Brisighella dove lasceremo le auto per incamminarci sotto la suggestiva Via degli Asini, utilizzata dai birocciai che trasportavano il gesso dalle cave sovrastanti il paese servendosi di asinelli. Il percorso, ancora in vista del paese, prosegue fino a giungere nei punti più alti e panoramici del paese e sbucare sotto la Rocca dei Veneziani.

Da questo punto inzia la parte più naturalistica dell'escursione, passando prima per il Museo geologico all'aperto Ex-cava del Monticino, con riproduzioni a grandezza naturale di alcuni animali preistorici e attraversando poi le dolci campagne e colline punteggiate di olivi e rocce luccicanti.

Giunti al parcheggio basso del cosiddetto Parco Carnè ne percorriamo la facile strada forestale per alcune centinaia di metri, fino ad imboccare il sentiero che conduce al Monte Rontana, da cui ammireremo le verdi vallate circostanti.

Si scende poi fino al rif. Carnè dove potremo sostare per un caffè o una birretta!

La via del ritorno ci vedrà riscaldati dal colore arancio del tramonto, fino ad arrivare in vista del paese di Brisighella, alle prime luci della sera.

Itinerario: Brisighella – Cava del Monticino – M.te Rontana – Rif. Carnè – Brisighella

Ritrovo: ore 15.30 parcheggio parcheggio della Stazione FF.SS. di Brisighella (coord. 44°13'15.2″N 11°46'12.3″E / 44.220884, 11.770088)

Equipaggiamento: scarponi da trekking/escursionismo, pantaloni lunghi, pile/maglione, giacca impermeabile/gore-tex, berretto/guanti/bandana, crema protettiva, zainetto sufficientemente capiente, acqua (min. 1 litro), ricambio completo da tenere in auto.

Lunghezza: 9,5km Dislivello: +/- 610m Durata: 5h Difficoltà: Medio (E)

Per motivi di sicurezza o in caso di maltempo il percorso, stabilito e comunicato al momento della conferma della prenotazione, potrà subire variazioni senza preavviso e ad insindacabile giudizio della Guida.

A cura della Guida G.A.E. Riccardo Raggi

Costo € 15 (adulti), € 8 (bambini, fino a 12 anni compreso)

Numero massimo partecipanti: 20

Info e prenotazioni: 3470950740 - info@romagnatrekking.it - www.romagnatrekking.it - fb @romagnatrekking

Brisighella 48013 Italy Comune: Brisighella (RA)

Provincia: Ravenna Regione: Emilia-Romagna



Tag: escursioni