Cuccioli di uomo Cuccioli di lupo

Laboratorio per bambini

Sabato 8 Maggio 2021

Laboratorio per bambini, ludico esperenziale per scoprire le caratteristiche del lupo conoscere le sue abitudini e giocare agli esploratori nel nuovo sentiero golenale. Con Maria Pia Montevecchi e Stefano Schiassi Guida del Parco Al termine del laboratorio possibilità di gustare il "Rancio del Lupo"

Per iscrizione e informazioni: Maria Pia 3355931930

Borgo Tossignano 40021 Italy Luogo: Centro Visita Casa del Fiume, ore 16.00

Comune: Borgo Tossignano (BO)

Provincia: Bologna Regione: Emilia-Romagna



Tag: bambini