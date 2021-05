Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Festa del Vino durante il Rally di Romagna

Da Sabato 29 a Lunedì 31 Maggio 2021

Via Caduti di Crivellari, 50

Cantina Divinalux "Nel cuore del Parco della Vena del Gesso Romagnola"

Degustazione dei Vini delle grotte di Cristallo

La Cantina Divinalux apre per la degustazione dei suoi vini in edizione limitata durante il Rally di Romagna

Costo variabile a seconda delle scelte di degustazione.

Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: 3286084425 - 3714677036 - E-mail: info@divinalux.com - Sito Web: www.divinalux.com - FB Divinalux Winery